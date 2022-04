Ilha do Sal acolhe 7ª reunião da Comissão de BAGAIA

A 7ª reunião da Comissão de BAGAIA (Banjul Accord Group Accident Investigation Agency) teve início esta quarta-feira no Sal, onde reúne todos os membros do grupo de Acordo de Banjul para ajustar estratégias no caminho a seguir em relação à investigação de acidentes.

Considerado um encontro “importante”, a 7ª Reunião da Comissão da BAGAIA, reunindo sete países africanos membros da Agência de Investigação de Acidentes Aeronáuticos do Grupo de Banjul, decorrerá até sexta-feira, a portas fechadas num dos hotéis da cidade turística de Santa Maria.

Destes países fazem parte, nomeadamente Cabo Verde, Guiné Conacry, Gâmbia, Gana, Libéria, Nigéria, Serra Leoa, bem como, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), dos Estados Unidos da América, a National Transportation Safety Board (NTSB) e a Transportation Security Administration (TSA), a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) representada pelo Escritório para a África Central e Ocidental (WACAF).

Realizado este ano sob o lema “Consolidação de Ganhos”, esta reunião enquadra-se na Semana de Segurança da Aviação, que decorreu durante dois dias na ilha e terminado esta terça-feira, promovida pelo Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAM), em parceria com a BAGAIA.

Ciente da importância da BAGAIA, a nível dos países da sub-região, o ministro do Turismo e Transporte, Carlos Santos disse a propósito que o Governo tem feito um “esforço significativo” para a implementação da agência em Cabo Verde, desde que assinou o acorde de instalação da sede da BAGAIA que define as condições e regalias concedidas pelo Estado de Cabo Verde para o seu estabelecimento no País.

“Assumimos o nosso papel e a nossa responsabilidade na implementação de uma estratégia comum de facilitação e segurança dos transportes aéreos e marítimos para os países da sub-região e o nosso Governo tudo irá fazer para que esse papel esteja, em permanência, de acordo com os objectivos maiores da BAGAIA e do BAG no que respeita aos transportes aéreos”, manifestou o governante.

“Fazemo-lo por entendermos que o nosso País deverá ser um parceiro útil no cômputo das relações com as nações irmãs africanas, mas igualmente por ser um país insular e arquipelágico, gozando de uma posição geoestratégica singular que têm nos transportes aéreos e marítimos sectores essenciais e catalisadores para o desenvolvimento das demais actividades económicas do País”, sublinhou.

Por sua vez, o comissário da BAGAIA, Charles Irikefe Erhueh, referiu que a agenda desta 7ªa reunião está estruturada para permitir um debate “aberto, franco e transparente” sobre um sector estratégico, cujo objectivo deve manter os membros do grupo do Acordo de Banjul como investigadores de acidentes “no topo do jogo”, quando se trata de investigação de acidentes e produção de segurança, recomendações que, conforme salientou, beneficiariam a indústria da aviação.

“Esperamos que no final dessas sessões saiamos mais fortes com mais resoluções para ajudar a indústria de Aviação Civil dos nossos estados e da região”, concluiu.

Também para o presidente do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAM), Mário Margarito Soares, a reunião da BAGAIA reveste-se de “especial relevância”, pois irão ser analisados e discutidos “importantes documentos”, como o Manual de políticas e procedimentos de investigação, o programa de formação e treino, o acordo de gestão com ICAO, entre outros.

“Mas também e principalmente, pela contribuição que se espera da BAGAIA na promoção da segurança operacional no continente africano neste período de retoma da actividade aeronáutica no contexto ainda de alguma incerteza, tanto a nível sanitário como também a nível geopolítico”, frisou.

