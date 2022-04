Mindelo celebra hoje 143 anos com sessão solene nos Paços do Concelho

Mindelo, na ilha de São Vicente, celebra hoje os 143 anos da sua elevação à categoria de cidade com uma cerimónia solene no Salão Nobre dos Paços do Concelho, que inclui discursos, palestras e um momento cultural.

O acto está previsto para se iniciar as 09:00, com actuação da Banda Municipal, seguida de um momento cultural e de intervenção do presidente da autarquia, Augusto Neves.

Num outro momento do evento, o escritor Germano Almeida vai animar uma palestra sobre “Mindelo: de aldeia à cidade actual”, Helena Rebelo deverá dissertar sobre “Mindelo cidade saudável” e, por fim, o ministro do Mar, Abraão Vicente vai abordar o tema “São Vicente: perspectivas e desafios de curto prazo”.

Mindelo foi elevado à categoria de cidade a 14 de Abril de 1879, depois de colonizado em 1795 pelos portugueses.

Reza a história que a corte de Lisboa enviou para a ilha de São Vicente 20 casais e 50 escravos vindos do Fogo, com o objectivo de evitar que as potencialidades do que viria a chamar-se Porto Grande servissem os interesses dos piratas e corsários.

Uma dúzia de barracas de cabanas, erguidas no local onde hoje se localiza a Pracinha da Igreja, constituíram a então Aldeia de Nossa Senhora da Luz.

Mais tarde, em 1819, o então governador António Pusich leva mais 56 famílias de Santo Antão e rebaptiza a aldeia como Leopoldina, em homenagem à imperatriz Maria Leopoldina, da Áustria, mulher de D. Pedro IV.

Aproveitando as potencialidades da Baía do Porto Grande, um porto natural formado por uma cratera submarina de um vulcão com cerca de quatro quilómetros de diâmetro, o governador Joaquim Pereira Marinho, nomeado em Setembro de 1835, defende a criação de uma nova capital em torno da baía.

Assim, através de um decreto ministerial e de uma portaria régia, datada de 11 de Junho de 1838, a capital de Cabo Verde sai da Praia e passa para São Vicente.

No entanto, a resistência política local da altura, inviabilizou a decisão, que nunca chegou a ser concretizada.

Nesse mesmo ano, instala-se na ilha a companhia inglesa East India, ligada ao carvão, ao mesmo tempo que, em Portugal, o Marquês Sá da Bandeira decretava que a povoação da Baía do Porto Grande adoptasse o nome de Mindelo.

Segundo dados oficiais da História de Cabo Verde, em 1859, Mindelo foi elevado à vila, pois já possuía “quatro ruas, quatro travessas, dois largos e 170 habitações” para uso dos cerca de 1.400 habitantes, que viriam a prosperar com a instalação de várias companhias inglesas de carvão, sendo considerado em 1875 o maior porto carvoeiro do Atlântico médio.

Quatro anos mais tarde, em 1879, Mindelo seria elevado à categoria de cidade, com os seus 3.300 habitantes a poderem usufruir já de 27 ruas, uma praça – a conhecida D. Luís – cinco largos, 11 travessas, um beco e dois pátios, quase todos calcetados, arborizados e iluminados por um total de 120 candeeiros a petróleo, segundo os dados da época.