Dom Ildo Fortes encoraja fiéis a terem “vida nova e ressuscitada” nestes “tempos mais difíceis”

​O bispo da Diocese do Mindelo, Dom Ildo Fortes, que hoje presidiu à homilia da Páscoa, no Mindelo, lembrou aos fiéis que é possível ter “uma vida nova e ressuscitada”, sobretudo, nestes "tempos difíceis".

Dom Ildo Fortes, que falava à imprensa, no Mindelo, à margem da missa que presidiu na Paróquia de São Vicente, no Monte Sossego, esta é a “grande mensagem” a ser deixada neste dia de Páscoa, dia da ressurreição de Jesus Cristo.

O bispo da Diocese do Mindelo disse acreditar que o significado da Páscoa deve ser fortalecido nestes “momentos difíceis” como a pandemia, a guerra na Ucrânia e a seca em Cabo Verde, além das dificuldades pessoais.

“Mas, se nós não serviremos do acontecimento pascal para compreender e continuar a viver então seria um fracasso”, sustentou, admitindo que a fé cristã “não é uma dose de optimismo”, mas, sim “a absoluta certeza em como Deus está connosco”.

Isto porque, sustentou, “se Deus pode ressuscitar Jesus do sepulcro, pode fazer muitas coisas maravilhosas com o homem”.

Daí, considerou o bispo da Diocese do Mindelo, a “maior notícia” que se pode dar é que “Deus está vivo e todos que creem nele podem ter uma vida nova e ressuscitada”.

A Paróquia de São Vicente recebeu na noite deste sábado 32 baptismos, e hoje deveriam ser crismadas 51 pessoas .

Dom Ildo Fortes congratulou-se por as condições sanitárias neste momento no País permitiram uma celebração com “mais normalidade”, até porque a igreja estava abarrotada de religiosos.