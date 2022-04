Vivo Energy Cabo Verde inaugura unidade de enchimento de gás na ilha do Fogo

​A Vivo Energy Cabo Verde anunciou que vai inaugurar no próximo dia 25 deste mês, uma unidade de enchimento de gás na ilha do Fogo.

Segundo uma nota da Vivo Energy Cabo Verde, esta unidade foi construída totalmente de raiz, e dispõe de dois tanques com capacidade total de 50 m3, o que permitirá uma autonomia de cerca de 25 dias, no fornecimento de gás à região do Fogo e Brava, criando maior capacidade de distribuição e disponibilização do produto às famílias e todo o tecido empresarial da região.

A Vivo Energy Cabo Verde explicou que, com o foco em “ser o negócio de energia mais respeitado em África”, este investimento de cerca de 35 milhões de escudos cabo-verdianos permitirá à empresa dar mais um contributo valioso para o desenvolvimento económico do país, tanto no aumento da sua capacidade de resposta às necessidades do mercado, como na criação de mais postos de trabalho.

“Ao longo destes anos, a nossa principal orientação tem sido a melhoria dos processos de fornecimento dos nossos produtos e de prestação do nosso serviço, com o mais alto nível de qualidade, garantindo a sustentabilidade e a segurança em todos os sectores onde operamos”, frisa.

Para a Vivo Energy Cabo Verde este investimento não só irá beneficiar directamente a região, como contribuirá para o desenvolvimento económico do país e para fazer face à crise mundial que tem afectado vários sectores de actividade, primeiramente com a pandemia COVID-19 e agora com a recente guerra na Ucrânia.

Por outro lado, salientou que este investimento está alinhado com o objectivo de estender a sua rede operacional, para apoiar o desenvolvimento local, facilitando a vida dos seus clientes e parceiros de negócio.

O cerimónia de inauguração, contará com a presença do Ministro de Energia Alexandre Dias Monteiro, os presidentes das câmaras municipais da ilha do Fogo, as entidades que compõem o tecido empresarial da ilha bem como os clientes e parceiros.