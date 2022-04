Três toneladas de peixe apreendidas ao largo da ilha do Fogo

A Inspeção-Geral das Pescas (IGP) anunciou hoje a apreensão, ao largo da ilha do Fogo, de três toneladas de peixe “capturado de forma ilegal”, bem como vários equipamentos, incluindo 30 garrafas de mergulho.

De acordo com a informação da IGP a que a Lusa teve acesso, a operação resultou de uma abordagem, em 21 de Abril, por inspectores daquela instituição a uma embarcação de pesca semi-industrial e outra de artesanal, ambas provenientes da ilha de Santiago.

O pescado apreendido “foi doado a diferentes instituições de cariz social e militar nas ilhas do Fogo e de Santiago, tendo sido elaborados os competentes autos de doação”, refere a informação.

“A abordagem, em plena actividade de pesca, ocorreu na costa este da ilha do Fogo, durante uma missão de fiscalização de pesca conjunta com a Polícia Marítima, utilizando a embarcação de patrulha marítima ‘Djarfogo’. As duas embarcações foram conduzidas ao Porto de Vale dos Cavaleiros, onde se procedeu à sua inspecção”, acrescenta a IGP.

Foram então “apreendidas cerca de três toneladas de pescado capturado de forma ilegal, assim como os equipamentos e artes de pesca utilizados na prática das infracções de pesca”, como redes de emalhar e 30 garrafas de mergulho e respectivos acessórios.

Segundo a IGP, será instaurado um processo de contra-ordenação que determinará as sanções a aplicar às duas embarcações envolvidas na prática de actividade de pesca ilegal.

Entre as infracções detectadas consta a utilização de artes de pesca não licenciadas ou proibidas, como as redes de emalhar e garrafas de mergulho, ainda a prática de actividade de pesca proibida de ‘pesca cross’, a pesca a menos de três milhas da costa, a utilização de rede com malhagem inferior à estabelecida na legislação, a utilização de mergulhadores não licenciados para a pesca de mergulho autónomo ou a inexistência de equipamento de monitorização a bordo da embarcação semi-industrial.