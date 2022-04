A Enapor representa Cabo Verde na maior feira mundial de cruzeiros, que decorre até sexta-feira, 29, em Miami (EUA), integrado numa delegação denominada ‘Cruise Atlantic Islands’, constituída ainda pelas Ilhas Canárias e o arquipélago da Madeira.

Trata-se da ‘Seatrade Cruise Global’, uma plataforma comercial que conta com mais de 500 empresas expositoras de 113 países e constitui, de acordo com a organização, uma oportunidade para alargar a rede de networking e negócios no sector, e a principal exposição para empresas e organizações que buscam ou fazem negócios com a indústria internacional de cruzeiros.

A Enapor, Portos de Cabo Verde, participa no evento tendo como linha orientadora, de acordo com uma comunicação da empresa, a promoção de Cabo Verde como destino turístico de cruzeiros, no contexto pós-pandemia, e do Terminal de Cruzeiros do Mindelo.

Em entrevista à Inforpress no mês de Fevereiro, o presidente do conselho de administração da Enapor, Alcídio Lopes, disse que para além desta feira, Cabo Verde é também parceiro em outros fóruns em que está a promover o País, entre eles a ‘Seatrade Cruise Med’, que integrou desde 2019.

“É a maior associação do turismo de cruzeiros que faz parte dos países do Mediterrâneo e que é a zona de maior concentração desse tipo de turismo, exceptuando as Caraíbas”, explicou a mesma fonte, para quem a entrada da Enapor na Med cruises possibilitou “trazer o Mediterrâneo para o Atlântico”.

Sobre a época de cruzeiros em curso, cuja retoma em Cabo Verde arrancou no mês de Outubro do ano passado, Alcídio Lopes mostrou-se confiante de que o País poderá atingir os números de cruzeiros de 2019, por se tratar de uma actividade “em forte ritmo de crescimento”, não obstante à situação pandémica da covid-19, que “paralisou e fez muitos danos nessa indústria”.

Para o corrente ano, a Enapor prevê ter 113 escalas de cruzeiros e já tem 62 anunciadas para 2023.