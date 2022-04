Quatro casos novos de COVID-19, todos em Santo Antão

Num total de 355 amostras analizadas a nível nacional, foram diagnosticados quatro casos novos de COVID-19, em dois concelhos de Santo Antão: Ribeira Grande, 1, e Porto Novo , 3.

Há ainda a registar um recuperado, na Boa Vista. Com esta actualização, Porto Novo e Boa Vista, ambos com 5 casos activos, são os concelhos onde há mais pacientes no momento. Segue-se a PRaia (3), Ribeira Grande de Santo Antão (2) e São Vicente (1). Os restantes concelhos não tem casos activos, neste momento.

O Ministério da Saúde apela à vacinação completa (com dose de reforço) e relembra que o uso de máscaras faciais em espaços interiores passa a ser obrigatório apenas em estabelecimentos e infraestruturas de saúde públicas e privadas, centros de dia e lares de idosos públicos ou privados, estabelecimentos prisionais e trasportes coletivos de passageiros terrestres, aéreos e marítimos.