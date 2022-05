PJ detém sete indivíduos suspeitos de atentado contra Óscar Santos

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira, sete indivíduos suspeitos do atentado contra Óscar Santos em 2019, na altura presidente da Câmara Municipal da Praia.

De acordo com a Polícia Judiciária, os sete indivíduos foram detidos no âmbito da “Operação Enigma”, que contou com a colaboração da Polícia Nacional.

Foram realizadas buscas em 15 residências e dois estabelecimentos comerciais.

A mesma fonte adianta que se trata de sete homens com idades compreendidas entre os 26 e 75 anos de idade, todos residentes na cidade da Praia, suspeitos da prática em co-autoria, de um crime de homicídio na sua forma tentada, contra o ex-Presidente da Câmara Municipal da Praia.

Os detidos serão apresentados amanhã, às autoridades judiciárias competentes, para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, e aplicação de medidas de coação.

Recorde-se que em 29 de Julho de 2019, Óscar Santos foi atingido com um tiro quando, por volta da 5h30, se dirigia para um ginásio que frequenta no Palmarejo Baixo.

À sua espera estavam dois homens encapuzados que, depois do disparo, se puseram em fuga.

Óscar Santos foi transportado para o Hospital Agostinho Neto onde foi operado para remover a bala que o atingiu no braço direito.

Na sequência, o então presidente da CMP disse de tratar de “uma cobarde vingança por acto que tenha praticado enquanto Presidente da Câmara Municipal da Praia”.