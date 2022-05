Três novos casos de covid-19

Cabo Verde registou, este domingo, três novos casos de infecção por SARS-CoV-2. Os casos foram confirmados em Porto Novo (1) e São Vicente (2), informou o Ministério da Saúde, através do habitual boletim diário.

No total, foram processadas 152 amostras nos laboratórios de virologia do país, com uma taxa de positividade de 2%. Um paciente foi dado como recuperado. Existem, neste momento, 39 casos activos.

Desde 20 de Março de 2020, altura em que foi diagnosticado o primeiro caso de covid em Cabo Verde, as autoridades sanitárias já notificaram 56.065 casos. 55.573 foram dados como recuperados. 401 pessoas perderam a vida, mas desde fevereiro que não há óbitos associados à doença. 43 mortes de pacientes com infecção activa foram atribuídas a outras causas. 9 doentes foram transferidos.