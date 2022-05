Governo quer contar com a força da sub-região e do continente para garantir a inclusão digital

O Governo, através do secretário de Estado da Economia Digital, realçou hoje a importância de garantir a disponibilidade do espectro radioelétrico para as novas tecnologias, e pede união do continente para a inclusão digital.

Pedro Lopes manifestou este desejo no acto de abertura da 3ª Reunião Preparatória para a Conferência Mundial de Radiocomunicações (WRC), promovida pela CEDEAO em parceria com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), que se iniciou hoje, na Cidade da Praia.

Na sua declaração, destacou a importância da contribuição regional e sub-regional ao nível da CEDEAO, no sentido de levar as necessidades do continente e da região a nível da utilização do espectro e garantir um consenso para a actualização do tratado internacional que rege o uso de espectro radioeléctrico.

Segundo acrescentou, a evolução constante do sector das telecomunicações, em particular das tecnologias de comunicações sem fio, impulsionada pela demanda de mobilidade e necessidade de se comunicar em qualquer lugar e a qualquer hora, tem levado a uma crescente demanda do espetro radioelétrico.

“A nível mundial, as tecnologias sem fio têm permitido às populações o acesso à Internet de banda larga. Portanto, garantir a disponibilidade do espectro radioelétrico para as novas tecnologias, nomeadamente para o disruptivo 5G ou a próxima geração, o 6G, é hoje primordial para garantir o acesso de qualidade e a inclusão digital”, afirmou.

Para o secretário de Estado da Economia Digital, esta reunião preparatória deve refletir os desafios e as estratégias da comunidade a nível da optimização do espectro radioelétrico, garantindo o seu uso eficiente e racional neste sector.

“É importante este caminhar de mãos juntas, mas também uma complementaridade, estou certo de que cada um dos países da sub-região tem feito esforços, e estou certo que com complementaridade podemos alcançar mais e melhores objectivos”, reforçou.

Esta reunião de três dias tem como principal objetivo, segundo os promotores, a harmonização dos pontos de vista dos países membros da CEDEAO para a formulação das posições comuns e interesses da sub-região sobre os itens da agenda da Conferência Mundial de Radiocomunicações 2023 (WRC-23).

Por isso, considerou que os resultados deverão constituir inputs para as Reuniões preparatórias da União Africana de Telecomunicações (ATU), entidade responsável pela preparação das posições comuns africanas a serem apresentadas na WRC-23.

“Auguro a este fórum um debate de excelência, onde se procure proceder a uma troca de opiniões que contribuirá para a consolidação de posições sub-regionais consensuais, equilibradas e defensáveis ao nível da CEDEAO e da União Internacional das Telecomunicações, Sector das Radiocomunicações (UIT-R)”, concluiu.

A Conferência Mundial de Radiocomunicações (WRC) está prevista para 20 de Novembro a 15 de Dezembro de 2023, nos Emirados Árabes Unidos.