Há 5 novos casos de COVID-19

Cabo Verde registou mais cinco novos casos de COVID-19. Neste momento há 50 casos activos e um acúmulo de 56.172 infecções.

Segundo o boletim epidemiológico de hoje, os casos foram registados na Praia(1), São Miguel (2) e São Vicente (2).

Há seis Recuperados (Ribeira Grande de Santo Antão1, São Vicente 1 e Boa Vista 4 ). De segunda-feira-15- a este domingo, 22, o arquipélago registou um total de 50 infecções.

O país totaliza 55.669 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos.

Até esta data, no mundo todo,mais de 500 milhões de pessoas foram infectadas e cerca de seis milhões morreram devido a COVID-19.

Este domingo o director geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que a pandemia da COVID-19 não acabou apesar da descida dos números globais de novos contágios e mortes, apelando a que os países continuem alerta.

Os novos contágios pelo coronavírus SARS-CoV-2 "estão aumentar em quase 70 países, as taxas de testagem caíram a pique e as mortes [atribuídas à COVID-19] estão a subir" no continente africano, onde há "a mais baixa taxa de vacinação".