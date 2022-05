PR considera a melhoria do sistema de evacuações de doentes como grande desafio de São Nicolau

O Presidente da República, José Maria Neves, considerou este sábado ao longo da sua visita ao Tarrafal que a melhoria do sistema de evacuações é um grande desafio na ilha de São Nicolau.

Em declarações à Inforpress, o Chefe de Estado afirmou ser necessário a melhoria do sistema de evacuações de doentes, o que está “estreitamente” ligado com a melhoria do sector de transportes.

“O grande desafio é o sistema de evacuações e temos de trabalhar no sentido de garantir um sistema eficiente, seguro e qualitativamente superior, em sintonia com a melhoria do sector dos transportes”, avançou.

José Maria Neves salientou ainda as melhorias e ganhos do sector da saúde na ilha, tendo em conta os investimentos realizados, com o aumento de médicos, enfermeiros, entre outros investimentos, que reflectem na melhor prestação dos serviços de saúde.

Quanto às preocupações nas comunidades visitadas, o Presidente da República realçou estarem ligadas principalmente à mobilização de água e “falta” de apoio por parte do Ministério da Agricultura.

“As pessoas reclamam essencialmente da mobilização da água e há um insistente apelo no sentido de maior apoio e presença do Ministério da Agricultura, principalmente pelos sucessivos anos de seca e aumento substancial de produtos. É necessário apoio do Estado para garantir produção agrícola e pecuária”, salientou.

No Município do Tarrafal, José Maria Neves esteve de visita à paróquia São Francisco de Assis, Delegacia de Saúde, Museu da Pesca e ainda nas comunidades de Praia Branca e Ribeira Prata.