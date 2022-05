Morreu primeiro Governador do Banco de Cabo Verde

O Banco de Cabo Verde (BCV) comunicou esta segunda-feira, “com profunda consternação”, que faleceu, no domingo, 29, nos Estados Unidos, Corentino Santos, o primeiro Governador do Banco Central no período entre 1975 e 1984.

Numa nota o BCV recorda que Corentino Virgílio Santos nasceu em São Vicente, a 12 de Dezembro de 1946 e que se licenciou em Finanças em Portugal.

“Foi com ele que o BCV deu os primeiros passos para se afirmar como uma das instituições mais sólidas e credíveis de Cabo Verde independente. Aliás, enquanto secretário de Estado-adjunto das Finanças do Governo de Transição (Dezembro de 1974 – Julho de 1975), participara nas negociações relativas ao chamado Contencioso Colonial, processo esse que permitiu, entre outros actos, a passagem dos bens portugueses em Cabo Verde para a posse do Estado cabo-verdiano, entre os quais constava o património do Banco Nacional Ultramarino (BNU) para o BCV”, lê-se.

Fora isso, diz a mesma fonte, enquanto Governador do BCV, com assento no Conselho de Ministros, Corentino Santos participou na tomada de “medidas conducentes” à criação de uma economia assente na realidade cabo-verdiana pós-colonial.

“Dentre elas, destaca-se a criação da moeda cabo-verdiana, o escudo de Cabo Verde, cuja entrada em vigor acontece em 1977, no meio de uma complexa operação logística”, acrescentou.

A nota diz ainda que durante a sua gestão que se verifica, entre outros acontecimentos relevantes, o cuidado de dotar Cabo Verde de reservas cambiais mínimas, correspondentes a seis meses de importação, um feito ainda hoje considerado fundamental, tendo em conta as condições de partida do País nascido a 05 de Julho de 1975.

“Uma outra acção passou por dotar o BCV de autonomia em relação ao Governo, um processo paulatino, que prossegue ainda hoje. No campo das relações externas, foi com Corentino Santos que Cabo Verde, através do BCV, aderiu a um conjunto importante de instituições internacionais, com realce para as de Bretton Woods (Fundo Monetário Internacional – FMI e Banco Mundial) e o Banco Africano de Desenvolvimento – BAD”, ressaltou.

A nota recorda ainda que, no dia 14 de Abril de 2016, o Banco de Cabo Verde homenageou Corentino Santos, no âmbito da apresentação do livro BCV 40 Anos de História, juntamente com 25 personalidades que protagonizaram papéis de grande relevância para o BCV.

“Neste momento de dor, é com profundo pesar que o Banco de Cabo Verde e o Governador expressam as mais sentidas condolências à família enlutada, perante o passamento de uma personalidade que deu, em diversas áreas, um contributo relevante para o nosso País”, finalizou.