Aldeias Infantis SOS lançam campanha de responsabilização parental

​As Aldeias Infantis SOS Cabo Verde lançam esta quarta-feira, 1 de Junho, na Cidade da Praia, uma campanha com vista a chamar a atenção para a responsabilização parental, durante uma Gala, que normalmente se realiza para reconhecer os parceiros e padrinhos da instituição.

Em declarações à Inforpress, o director Nacional das Aldeias Infantis SOS Cabo Verde, Dionísio Pereira, afirmou que no País há muitas famílias que passam por situações extremamente complicadas, com dificuldades, por exemplo, para terem o alimento do dia-a-dia, diante de uma situação em que a maior parte dos pais, a figura masculina cabo-verdiana, não assume a sua responsabilidade.

“E é o elemento que nos leva amanhã [quarta-feira] no lançamento de uma campanha para a responsabilização parental e que nos levou a colocar na casa parlamentar um documento que é uma proposta de nova lei, uma iniciativa legislativa no sentido de os progenitores que não assumem as suas responsabilidades serem chamadas à lei”, explicou.

Com esta proposta, acrescentou, pretende-se que os incumpridores possam ser privados de liberdade e obrigados a pagar pelos cuidados necessários para os filhos, de modo que todos os meninos estejam cobertos de cuidados e atenção dos pais, numa sociedade que considera cada vez mais desafiante do ponto de vista de segurança.

“Porque nós entendemos que não é encher a barriga e largar o menino para a rua como um animal que nós educamos. Nós estamos a viver uma sociedade cada vez mais desafiante, precisamente, porque há muitos pais, muitos supostos encarregados de educação que não estão cumprindo com as suas obrigações”, criticou.

Para este responsável, a proposta das Aldeias SOS vai no sentido de interpelar e obrigar os incumpridores não só a pagarem pelos cuidados, mas também, a prestarem a atenção, já que considera que a pensão de alimentos não cobre o carinho, o amor, a atenção, e todo o amparo e atenção de que carecem as crianças na sua fase de desenvolvimento.

“O que nós queremos fazer é colmatar uma lacuna que existe no ordenamento jurídico cabo-verdiano, porque essa obrigatoriedade tem que ser imperativa e com consequências duras para aqueles que verdadeiramente trazem seres humanos ao mundo e delas não cuidam” disse.

Entretanto, lançou o apelo para que todos se juntem a esta causa da SOS, afirmando que sozinhos não podem fazer com que isto aconteça, pelo que acredita no envolvimento de toda a sociedade nesta aposta.

Questionado sobre que desafios as Aldeias SOS Cabo Verde enfrentam e como é que tem sido o seu trabalho ao longo desses quase 40 anos, comparou a sua funcionalidade com a vida de um pescador, argumentando que é como navegar numa tempestade, ou seja, com momentos de acalmia e por vezes de alguma agitação e de turbulência.

“Nós temos muitos desafios, o primeiro grande é a manutenção do que nós temos, não deixar cair, não perder o que já temos, mas, por outro lado, nós precisamos ir ao encontro de muitos outros que vamos sofrendo, porque nós recebemos uma quantidade bastante diminuta comparativamente com as necessidades que nós temos”, indicou.

Regozijou-se pelo facto de durante os dois últimos anos de pandemia as Aldeias Infantis SOS terem aguentado gerir a casa, sem, no entanto, registar algum caso de infecção por COVID-19, o que obrigaria completamente o seu fecho, sem o contacto com o exterior e a fazer o aprovisionamento alimentar e poder ter a garantia de que nenhum menino passasse fome na situação da Aldeia.

Contudo, destacou o trabalho realizado por uma “vasta e competente” equipa, para quem, é graças a essa entrega que tem conseguido realizar todo esse trabalho de cariz social, graças também à solidariedade dos parceiros que têm contribuído com recursos para o bom funcionamento deste trabalho.

De sublinhar que a Gala Padrinho SOS 2022 acontece esta quarta-feira, na Assembleia Nacional, a partir das 16:00 e contará com actuação do grupo Simentera, Escola de dança Nicole, Ga da Lomba e Fidjus de Belo Freire.