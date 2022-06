Dia das Crianças celebrado com várias actividades

​O Dia Internacional da Criança, que se assinala esta quarta-feira, 1 de Junho, será celebrado com actividades em vários pontos do país. No âmbito da celebração do Dia das Crianças, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva tem agendado durante este mês da criança um conjunto de actividades descentralizadas na Praia e no Mindelo.

As actividades acontecem também em todas as ilhas, para proporcionar momentos de animação e recreação às crianças.

O Ministério da Educação, o Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, I.P, em parceria com o Centro Cultural Brasil-Cabo Verde e vários municípios do país, realizam uma Maratona de Conto de Estórias, a nível nacional, com os alunos do pré-escolar ao 6.º ano do EBO, que aconteceu esta terça-feira, 31 de Maio, no Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde; nas Bibliotecas Escolares, Municipais e Comunitárias de todo o país, com o intuito de promover o livro e incentivar a leitura.

As actividades aconteceram em simultâneo no Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde; nas Bibliotecas Escolares, Municipais e Comunitárias.

Estas actividades aconteceram no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, do Dia Internacional da Criança e da divulgação do Plano Nacional de Leitura, do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde.

A Assembleia Nacional realiza, no âmbito do 1 de Junho, uma "mega" actividade sob o lema“Parlamento aberto: Futuro, Democracia, Liberdade e Direito das Crianças”, com a participação de 250 crianças das Escolas de Santiago Sul e Norte como as de Santa Catarina, São Domingos, Ribeira Grande, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo, Tarrafal e São Miguel, Nova Assembleia/Escola EBI Eugénio Tavares, na Praia, e Associação Colmeia.

Das actividades programadas pela Assembleia Nacional constam visita guiada ao Palácio da Assembleia Nacional, Mini Palestra sobre Direito das Crianças, Pula-pula, Palhaço, Pintura facial, Circuito de obstáculos, Brincadeiras tradicionais: corrida de saco, gato e rato, pula corda.

Ainda, na cidade da Praia, a Câmara Municipal da Praia, através da Direcção de Promoção Social realiza, no Largo da Quebra Canela, um “Festival Infantil” para celebrar essa data.

No espaço Loisirs, em Tira Chapéu, na cidade da Praia, está programado o “Festival Nha Kôde” com jogos de piscina, insufláveis, músicas ao vivo, mini disco, mascotes e muitos prémios. A Praça Center, em Palmarejo, na cidade da Praia, vai receber muita música, prémios, alegria e diversão com DJ Tubaron, Palhaço Pirollima e Mágico Ady.

Na ilha do Sal, a Câmara Municipal vai realizar, no Anfiteatro José Cabral, a final da XVI edição Criança Show.

Na cidade de Assomada, a Câmara Municipal de Santa Catarina, através do Pelouro do Desenvolvimento Social, vai assinalar o Dia das Crianças, com várias actividades como Tarde Cultural com o Palhaço XclumBumBa, pintura facial, pula pula, sorteios e brindes.

Dia Mundial da Criança

No dia 1 de Junho comemora-se o Dia Mundial da Criança. Esta efeméride assinala-se pela primeira vez em 1950 por iniciativa das Nações Unidas, com o objectivo de chamar atenção para os problemas que as crianças então enfrentavam.

Neste dia, os Estados-Membros reconheceram que todas as crianças, independentemente da raça, cor, religião, origem social, país de origem, têm direito a afecto, amor e compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita, protecção contra todas as formas de exploração e a crescer num clima de Paz e Fraternidade.