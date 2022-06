​O mais recente Cabo de Fibra Óptica – Cabo Submarino EllaLink entra hoje em funcionamento. Segundo uma nota da Cabo Verde Telecom , trata-se de um cabo submarino de fibra óptica de última geração, projectado para atender à demanda de tráfego entre a Europa e a América Latina, com possibilidade de inclusão do tráfego da região da CEDEAO, a partir de Cabo Verde.

A entrada em funcionamento do EllaLink representa um investimento que ronda os 30 milhões de dólares, sendo 25 milhões para o cabo e 5 milhões para a construção da Estação, um financiamento que a Cabo Verde Telecom conseguiu mobilizar junto do Banco Europeu de Investimento (BEI).

Numa entrevista à RCV, o presidente do Conselho da Administrador da CVTelecom, João Domingos Correia disse que com a aposta no EllaLink, Cabo Verde quer atingir dois grandes objectivos.

“Primeiro é securizar o sistema de comunicação, porque estávamos dependente de um único cabo, segundo é aproveitar das potencialidades do cabo EllaLink para começar a fazer negócio digitais em Cabo Verde”, indica.

A adesão ao Cabo Submarino EllaLink, para João Domingos Correia vai permitir à CVTelecom explorar outros mercados nomeadamente no norte da Europa, na América do Sul e na região da CEDEAO.

“Acredito que com o investimento feito, que ultrapassa a capacidade da Cabo Verde Telecom explorar sozinho pelo que vai precisar de outros parceiros nacionais e dos vários startups que estão a proliferar-se no país, para produzir conteúdos que devem ser vendidos aproveitando a capacidade do cabo.

A cerimónia de inauguração do novo cabo de fibra ótica EllaLink acontece hoje à tarde e será presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, na presença do vice-presidente do Banco Europeu de Investimento Ricardo Mourinho Félix, e da directora-geral das Parcerias Internacionais da Comissão Europeia, Myrian Ferran.

De salientar que, EllaLink é um cabo submarino de fibra ótica de última geração, de baixa latência, com uma capacidade de 30TB. Vai permitir maior capacidade que todos os cabos existentes, vai securizar a comunicação e ligação de Cabo Verde ao mundo.

Com esta nova conectividade, as ilhas de Cabo Verde terão maior diversidade e resiliência dentro da infraestrutura de telecomunicações, bem como acesso à capacidade que contribuirá para a rápida evolução do crescimento da Internet e dados 5G na região.