​Portugal reitera apoio à candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal a Património da Humanidade

O ministro da Cultura de Portugal que está de visita a Cabo Verde, até ao dia 12 deste mês, disponibilizou hoje apoio técnico do seu país para apoiar Cabo Verde na candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal a património da Humanidade.

Em declarações aos jornalistas, na Cidade da Praia, à margem da sua visita ao seu homólogo Cabo-verdiano, o ministro da Cultura de Portugal, Pedro Adão e Silva, mostrou a disponibilidade em apoiar candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal a património da Humanidade, uma vez que os dois países compartilham a mesma memória colonial.

“O ministro de Cabo Verde já se deu conta do projecto Tarrafal que está a iniciar, e o qual o Estado português está a empenhar e está disponível para participar. Tem um particular significado, é um projecto que nos une, normalmente a memória não une dois países, mas o Tarrafal corresponde a história e a memória do combate à ditadura portuguesa, mas corresponde também à memória do combate ao colonialismo”, frisou.

Pedro Adão e Silva sublinhou que é fundamental um trabalho de preservação de memória, e que países como Portugal e Cabo Verde ganham muito se conseguirem se aproximar através da história.

“É importantíssimo para nós projectamos o futuro, preservando sempre a memória. O futuro é construído de histórias, e países como Portugal e Cabo Verde ganham muito se conseguirem se aproximar através da história, da memória, ultrapassando os seus traumas, enfrentando-os. É fundamental um trabalho de preservação de memória e superar o estigma ligado ao Tarrafal, mas preservando aquilo que aconteceu naquele local”, disse.

Segundo o Ministro da Cultura de Portugal, a sua visita ao país pela ocasião em que se comemora o dia de Portugal, dá-se ao facto do país possuir uma forte comunidade portuguesa residente.

"Eu quis associar esta vinda neste contexto por um lado, este encontro com o meu homólogo Cabo-verdiano, que só nós tínhamos conhecidos virtualmente, mas quero também nos próximos dias conhecer os criadores de arte, os artistas, as dinâmicas culturais locais, porque acho que isso é fundamental para perceber o que é que se passa nos países, o pulsar da cultura e o pulsar no contexto da lusofonia, que é particularmente importante e relevante para Portugal", descreveu.

Pedro Adão e Silva reforça que Portugal tem empenho em compartilhar a sua experiência e ajudar na componente técnica da elevação do Campo de concentração do Tarrafal a património mundial.

"Nomeadamente, Portugal através da Direcção Geral do Património Cultural, que aliás têm experiências semelhantes que estão neste momento em desenvolvimento, o Forte Moniz, que era uma prisão política, particularmente violenta durante a ditadura português, está também no processo de Museu, obras e recuperação, portanto a minhas experiências a se compartilhar naquilo que é, qual é o propósito e a construção de espaços de memória e de memória traumática"

Por sua vez, o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente, considera a suspensão da candidatura do Campo de concentração do Tarrafal uma oportunidade para enriquecer o processo.

"Nós aguardaremos mais tempo para trabalhar o processo no seu detalhe, em toda especificidade que é necessária, qualidade técnica, devido envolvimento dos outros países. Os cabo-verdianos tiveram em menos número no Campo de Concentração do Tarrafal, é conveniente sempre dizer isso, é preciso envolver Guiné Bissau, Angola principalmente, e Portugal, de onde vieram os presos iniciais".

A visita do ministro da Cultura de Portugal acontece no quadro das comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, celebrado esta sexta-feira.