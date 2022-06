Cidade Velha: Trabalhos de recuperação da orla marítima vão ser retomados este mês

A Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago vai retomar este mês os trabalhos de recuperação da orla marítima da Cidade Velha no âmbito do Fundo do Turismo, e apostar na requalificação das habitações a nível do PRRA.

O autarca da Ribeira Grande de Santiago, Nelson Moreira fez esta revelação à imprensa esta manhã, tendo sublinhado que a sua equipa projecta aproveitar a “excelente vista” desta orla marítima, de forma que possa ser transformada num “excelente atractivo para os turistas” Moreira teceu estas considerações no final da vista de uma equipa governativa, liderada pelo vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, a estrada requalificada e asfaltada que liga Cidade Velha a Santana, praticamente concluída, salientando a importância da via, tanto para a localidade e povos de Santana, assim como de todo o concelho. “Era uma reivindicação legítima e antiga. Apesar dos atrasos, finalmente temos a obra praticamente concluída. É motivo de orgulho e satisfação”, realçou Moreira, sublinhando que a autarquia, ciente das dificuldades do país, aposta fortemente na parceria com o Governo para desenvolver o município. Ao destacar o Programa de Reabilitação Requalificação e Acessibilidades (PRRA), manifestou o seu apoio aos trabalhos anunciados pela ministra das Infraestruturas e Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, para a criação de estradas alternativas para descongestionar o tráfego, para que a Cidade Velha seja “uma zona mais pedestre”. Quanto à estrada de Pico Leão, a localidade mais distante do concelho, Moreira manifestou a sua determinação em trabalhar com o Governo, de forma a solucionar uma das maiores reivindicações dessa população. Ciente que a cessibilidade terá um reflexo no desencravamento desta zona com grande potencialidade agrícola, acreditando que este projecto vai melhorar consideravelmente o ritmo do desenvolvimento.

