Santo Antão: Fundação Fundamental alerta para aumento de incêndios florestais nesta ilha nos últimos anos

A Fundação Fundamental, com sede em Santo Antão, alertou hoje para “o aumento consideram de incêndios florestais nos últimos anos” nesta ilha, situação que, a seu ver, preocupa as instituições locais e os santantonenses, no geral.

Esta fundação fez esta alerta a propósito do incêndio que deflagrou este sábado na Costa Leste da ilha de Santo Antão, que terá sido, segundo os serviços da protecção civil, provocado por queimadas no âmbito de preparação de terrenos para o período das águas, que se aproxima. “O aumento considerável de incêndios nos últimos anos em Santo Antão preocupa não só os santantonenses como também os responsáveis das instituições da Ilha”, sublinha esta fundação, referindo-se que “os impactos gerados por esse tipo de desastre, além de afetarem directamente o meio ambiente, também trazem consequências negativas para a saúde da população”. Por “estes e outros motivos” devem “todos unir, para defender, preservar e promover o desenvolvimento ambiental integrado e sustentável de Santo Antão”, apelou esta instituição de cariz social e ambiental. Em Julho de 2018, o perímetro florestal do Planalto Leste, em Santo Antão, foi assolado por um dos maiores incêndios florestais ocorridos em Cabo Verde, que consumiu cerca de 200 hectares de florestal correspondente a um terço (1/3) desta reserva florestal.

