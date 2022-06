CILSS recomenda atenção a actual situação alimentar e a segurança nutricional

O Comité Inter-Estados de Luta Contra Seca no Sahel (CILSS) recomendou hoje, aos Estados, reforçar e manter a vigilância da informação sobre a situação alimentar e nutrição em conexão com a crise russo-ucraniana, tendo em conta o aumento global dos preços que contribui para a insegurança alimentar.

Segundo o secretário executivo da CILSS, dos resultados extraídos da reunião restrita do dispositivo regional de Prevenção e Gestão das Crises Alimentares (PREGEC) no Sahel e África Ocidental, sugere aos Estados reforçar e manter a vigilância da informação sobre a situação alimentar e nutrição e desenvolver novas estratégias de mobilização de financiamento necessários para facilitar a implementação de planos de resposta.

“Diante de tudo o que foi exposto, a reunião recomenda reforçar e manter a vigilância da informação sobre a situação alimentar e nutrição em conexão com a crise russo-ucraniana, desenvolver novas estratégias de mobilização de financiamento necessários para facilitar a implementação de planos de resposta nacionais ou resposta dada a gravidade da situação alimentar e nutrição particularmente em zonas de conflito, providenciar segurança e acesso em zonas de conflito a actores humanitários,”

Recomendou-se ainda, manter e fortalecer o monitoramento de pragas (gafanhotos, lagartas de cartucho, principais pragas), explorar soluções endógenas capazes de apoiar a produtividade agrícola, intensificar o apoio ao setor pastoral durante o período de Soldagem, promover o fortalecimento das capacidades de resiliência das populações vulneráveis através de intervenções de apoio para os meios de existência.

Ainda dos resultados saídos da reunião, ao CILSS, CEDEAO e UEMOA, recomenda-se apoiar os países da linha de frente no monitoramento de riscos da praga de gafanhoto, remover todas as barreiras ao comércio e facilitação sub-regionais de livre circulação de bens e serviços entre países, continuar a desenvolver as capacidades dos mecanismos nacionais em o uso de ferramentas para monitoramento de campanhas agrícolas, análise de segurança alimentar e nutricional e a implementação de planos de resposta nacional, bem como, fortalecer o monitoramento hidrometeorológico e divulgar informações de sistemas regionais de previsão e alerta.

Aos Parceiros, resultou a recomendação da implementação de planos nacionais de respostas a favor das populações que possam garantir a segurança alimentar e nutricional.

“Aos Parceiros, recomendou ainda a contribuir para o financiamento e implementação de planos nacionais de respostas a favor das populações vulneráveis dada a gravidade da situação alimentar e nutricional, principalmente nas áreas de conflitos, apoiar os sistemas nacionais de informação de segurança alimentar e nutricional”, acrescentou.

Realizada na cidade na Praia durante dois dias, o evento que reuniu representantes dos países que integram a região do Sahel, e foi revista a situação alimentar e nutricional da região do Sahel e da África Ocidental, tendo sido constatado, que apesar da boa produção de 2021/22, houve uma redução na produção de cereal nos países da Sahel, que atingiu menos 11 por cento (%), face à média dos últimos cinco anos, e menos 5,0% comparado à última campanha agrícola.

O dispositivo regional de prevenção e de gestão das crises alimentares, PREGEC, é referenciado como um instrumento, desenvolvido pelo CILSS, para apoiar os países membros na recolha, produção e tratamento das informações sobre a segurança alimentar e nutricional, visando a tomada de decisões no sentido de antecipar, prevenir e gerir as crises alimentares.

As informações produzidas pelo dispositivo PREGEC permitem não só a tomada de decisões concernentes à situação alimentar nos diferentes países, mas também fornecem informações à rede de prevenção das crises alimentares permitindo, desta forma, aos parceiros de desenvolvimento reagir atempadamente em caso de crise alimentar.