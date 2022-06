Mais 151 casos de COVID-19 em Cabo Verde

Taxa de positividade de hoje é de 31,9%. 151 amostras testaram positivo num total de 473 análises feitas.

Cabo Verde registou hoje mais 151 casos de COVID-19.

Em Santiago os casos foram registados na Praia (68 novos casos), Santa Catarina (2), São Salvador do Mundo (1), São Miguel (4), Santa Cruz (6), e São Lourenço dos Órgãos (2).

No Fogo foram encontrada novas infecções nos concelhos de São Filipe (12), Mosteiros (2) e Santa Catarina (1).

A Brava registou dois casos positivos e em Santo Antão foram declaradas quatro novas infecções (1 caso em Ribeira Grande, 2 casos no Paul e 1 em Porto Novo). Em São Vicente há 33 novos casos enquanto no Sal foram encontrados mais dois casos. Em São Nicolau foram encontrados casos em Ribeira Brava (6) e Tarrafal (1). A Boa Vista tem três novos casos enquanto no Maio há mais dois casos de infecção pelo virus SARS-CoV-2.

A taxa de positividade, hoje, é de 31,9%.

O país passa a contabilizar 1209 casos activos 57.752 casos recuperados, 403 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 59.416 casos positivos acumulados.