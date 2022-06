Yara dos Santos é rosto da campanha “Generation ESCS” do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial em Portugal

A presidente da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde e escritora, Yara dos Santos, vai ser o rosto da campanha do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial, promovida pela Escola Superior de Comunicação Social (ESCS) de Lisboa, Portugal, para o próximo ano lectivo 2022/2023.

Yara dos Santos, conforme nota de imprensa, vai liderar esta campanha nas redes sociais dirigida aos estudantes que se vão candidatar ao Ensino Superior, convidando-os a, tal como a Yara, virem a fazer parte da #GenerationESCS, uma Escola de referência no Ensino e na Investigação da Comunicação em Portugal, e na Europa.

Para esta instituição do Ensino Superior, segundo o comunicado de imprensa, a escolha de Yara dos Santos para ser a Embaixadora do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial para o próximo ano lectivo, “deve-se a um percurso notável e de reconhecido mérito a nível internacional, em particular na África”.

Com 20 anos de experiência e galardoada com várias distinções internacionais, Yara dos Santos tem desempenhado nos últimos anos, sucessivamente, cargo de Assessora de Relações Públicas de altos dirigentes do país. Trabalha actualmente como Assessora do Vice-Primeiro-ministro, Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Ministro da Economia Digital, Olavo Correia.

É, ainda, formadora e oradora convidada em diversas conferências, a nível mundial, com incidência para temáticas sobre o empoderamento dos jovens, das meninas e das mulheres, nas áreas de escrita, comunicação e liderança.