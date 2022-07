Polícia Nacional de Cabo Verde aumenta recrutamento de agentes em 10%

​A Direção Nacional da Polícia Nacional aumentou em 10% o número de vagas para 11.º curso de formação de agentes de segunda classe daquela força policial, que assim recrutará 132 candidatos. A decisão consta de uma adenda a este concurso, com data de 04 de julho e a que a Lusa teve hoje acesso, cuja seleção – por norma 120 candidatos recrutados, como os anteriores - decorreu nos últimos meses.

A decisão da Direção Nacional da Polícia Nacional não refere qualquer justificação para este aumento, explicando apenas que para o 11.º curso de formação, lançado no final de 2020, serão selecionados os candidatos classificados, ainda, entre as posições 121.ª e 132.ª, que tinham sido inicialmente excluídos.

Contudo, este aumento do número de recrutados surge numa altura em que a Polícia Nacional tem vindo a realizar constantes operações de combate à criminalidade na Praia, face ao aumento de ocorrências na capital.

O curso anterior (10.º) de formação de agentes da Polícia Nacional, que envolveu 120 elementos e que decorreu durante seis meses, foi concluído em setembro de 2019.

De acordo com a lista divulgada em 2021 pela Direção Nacional da Polícia Nacional, o 11.º curso de formação de agentes recebeu 2.491 candidaturas, mas cerca de 300 foram excluídos logo no arranque do processo de seleção, por diversos motivos.

Os candidatos selecionados têm de ter nacionalidade cabo-verdiana e idade compreendida entre os 21 e os 28 anos, bem como habilitações mínimas ao nível do 12.º ano de escolaridade, estando obrigados a realizar provas físicas e teóricas, uma inspeção médica e uma entrevista, entre outras exigências.

O 11.º concurso foi lançado em 14 de outubro de 2020, por 20 dias, pela Direção Nacional da Polícia Nacional , inicialmente para recrutar 120 agentes, que serão formados durante pelo Centro Nacional de Formação daquela força policial, na Praia, sendo este também o limite da capacidade formativa do país (120).

A Polícia Nacional perde anualmente quase meia centena de efetivos, entre reformas e agentes que emigram, e apenas consegue formar 120, o que está a dificultar o reforço do contingente, que ronda os 1.900 polícias, explicou à Lusa, em dezembro de 2019, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.

Segundo o governante, a Polícia Nacional contava então com pouco mais de 1.900 efetivos (para cerca de 500.000 habitantes e 819.000 turistas em 2019), distribuídos por esquadras e postos nos 22 municípios do país e nas diferentes unidades, do patrulhamento à Polícia Marítima, passando ainda pela Divisão de Estrangeiros e Fronteiras.

“É suficiente o contingente que nós temos? Ainda não é. Nós temos problemas sérios de limitação de pessoal e problemas sérios em alguns lugares no que tange a carga horária, em algumas ilhas”, admitiu o governante.

O ministro explicou que 120 elementos representa a capacidade máxima atual da escola de polícia para aquartelamento dos formandos para os seis meses de formação necessários. Daí que, apesar do contexto de criminalidade que a capital viveu no final de 2019 e da saída de elementos – segundo Paulo Rocha pelo menos 400 efetivos da Polícia Nacional foram para a reforma nos últimos anos - o recrutamento que então estava já previsto para 2020 não poderia exceder essa previsão.

Apontou ainda o abandono voluntário entre o efetivo da Polícia Nacional, nomeadamente para a emigração, como outro dos problemas, sobretudo dos agentes colocados nas ilhas do Fogo e da Brava, com fortes comunidades emigrantes nos Estados Unidos da América

Segundo Paulo Rocha, um levantamento anterior apontava que a Polícia Nacional deveria chegar a 2025 com um contingente de 2.700 polícias: “Nós ainda nem chegámos aos 2.000 (…) O desejado é que o rácio a nível nacional seja de um agente por 250 habitantes. Nós ainda andamos longe disso. Em algumas localidades estamos a um agente para 350 habitantes, 300 habitantes. Noutra localidades estamos muito, muito distantes disso”.