Washington assinala independência de Cabo Verde e espera reforçar relação

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos enviou hoje os parabéns a Cabo Verde pelos 47 anos de independência, manifestando “orgulho por celebrar” com o país lusófono e esperança de que a relação bilateral “se fortaleça nos próximos anos”.

“Os Estados Unidos têm orgulho de celebrar com Cabo Verde quando celebra mais um ano de independência”, escreveu, em comunicado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em nome dos Estrados Unidos da América.

Segundo a nota, os EUA e Cabo Verde “partilham os objetivos de democracia, segurança e prosperidade económica”.

“A nossa relação tem mais de 200 anos e esperamos que esta relação apenas se fortaleça nos próximos anos", lê-se no documento.

Cabo Verde proclamou a independência de Portugal em 05 de Julho de 1975.

Para assinalar os 47 anos da independência, a Assembleia Nacional (AN) realiza hoje uma sessão comemorativa, em que estão previstos discursos do chefe do Estado, do presidente da AN, e dos líderes parlamentares dos partidos políticos, entre outros.