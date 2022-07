Navio Interilhas sofre avaria e cancela viagens previstas entre São Vicente, Sal e Boa Vista

A empresa concessionária do transporte marítimo CV Interilhas afirmou sexta-feira, em comunicado, que o navio Interilhas sofreu uma avaria, ficando impossibilitado de realizar as viagens previstas entre São Vicente, Sal e Boa Vista.

Conforme a empresa, os passageiros que viajariam nestas ligações foram oportunamente contactados.

“Estamos conscientes dos constrangimentos causados e da importância destas viagens, mas estamos a envidar todos os esforços no sentido de repor o mais breve possível a actividade do navio”, lê-se no comunicado da empresa que apela à “boa compreensão de todos os passageiros”.

A mesma garantiu que a prioridade neste momento, é poder encontrar uma solução que possa satisfazer as necessidades de todos os seus utentes, garantindo acima de tudo a sua segurança.