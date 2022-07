Cabo Verde com mais 46 casos de COVID-19 e 129 recuperados

O Ministério da Saúde notificou mais 46 casos novos de COVID-19 em 401 amostras recebidas. Há mais 29 recuperados, nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico, do total de 401 resultados recebidos, somam-se 46 casos novos de COVID-19. Desses casos novos a maioria foi registada na ilha do Fogo (20), sendo São Filipe com (4), Mosteiros (15) e Santa Catarina (1).

Já na ilha de Santiago há mais (7), que surgiram na Praia (6) e São Lourenço dos Órgãos (1).

Há registo de casos novos nos concelhos de Ribeira Grande em Santo Antão (3), São Vicente (7), Sal (3), Tarrafal de São Nicolau (1), Boa Vista (1) e Maio (4). Com esses casos, a taxa de positividade a nível nacional é de 11,5%.

Há registo de 129 recuperados (Praia 57, Ribeira Grande de Santiago 10, Santa Catarina 2, São Salvador do Mundo 2, Tarrafal 2, São Miguel 2, São Lourenço dos Órgão 1, São Filipe 1, Mosteiro 11, Santa Catarina do Fogo 2, Ribeira Grande de Santo Antão 1, Porto Novo 2, São Vicente 13, Sal 9, Ribeira Brava 6, Tarrafal de São Nicolau 5, Boa Vista 2 e Maio 1).

Em relação balanço dos últimos 14 dias, ou seja, de 27 de Junho a 10 de Julho, foi analisado um total de 8955 amostras (média de 640 amostras analisadas por dia) e identificado um total de 2066 casos novos.

A taxa de incidência acumulada a nível nacional, neste período, é de 363 por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade (Rt) é de 0,58 e a taxa de positividade foi, em média, 23,1%.

Neste momento, estão 11 pessoas internadas nos hospitais de Cabo Verde devido à COVID-19, das quais uma em estado grave. A taxa de internamento está em 12,1%.

Em relação à vacinação, até 03 de Julho, Cabo Verde já utilizou 744351 (71,1%) doses de vacinas contra a COVID-19.

E do número estimado de adultos, 320004 (98,2%) já tomaram a 1ª dose, 278341 (85,4%) de adultos já foram completamente vacinados e um total de 96436 (29,6%) já tomou a dose de reforço.

Em relação aos adolescentes, um total de 46606 (86,7%) já tomou a 1ª dose e 38967 (72,5%) já estão completamente vacinados.

O país tem neste momento 452 casos activos 60753 casos recuperados, 409 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 61669 casos positivos acumulados.