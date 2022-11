​Cabo Verde regista mais um óbito por COVID-19

O Ministério da Saúde notificou mais um óbito por COVID-19, nas últimas 24 horas. De acordo com a mesma fonte, o óbito foi registado no concelho de São Miguel, no interior de Santiago.

Segundo o boletim epidemiológico diário, do total de 97 amostras analisadas, somam-se 9 casos novos positivos e 15 recuperados (Santa Catarina, 7, São Vicente, 6, e Sal, 2). Os casos novos foram registados no concelho dos Mosteiros (2), São Vicente (5) e Sal (2). Com esses casos novos, o país passa a contabilizar 129 casos activos, 62232 casos recuperados, 412 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62828 casos positivos acumulados.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.