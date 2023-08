Depois se vários meses, Cabo Verde registou hoje mais um óbito por COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o óbito aconteceu na ilha de São Vicente.

Os dados do boletim epidemiológico indicam que do total de 74 amostras analisadas, somam-se três casos novos positivos e três recuperados. Os casos novos foram registados no concelho de Santa Catarina de Santiago, São Lourenço dos Órgãos e São Vicente.

Com esses novos casos, o país passa a contabilizar 24 casos activos, 63724 recuperados, 415 óbitos, 47 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 64219 casos positivos acumulados.