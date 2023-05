​Cabo Verde regista um óbito por COVID-19

Cabo Verde volta a registar mais um óbito por COVID-19, depois de alguns meses sem nenhum registo de mortes. O óbito foi registado no concelho de Santa Catarina do Fogo, de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

Segundo os dados do boletim epidemiológico, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, do total de 107 resultados recebidos, somam-se 32 casos novos positivos. Os casos novos surgiram nos concelhos da Praia (21), Santa Catarina de Santiago (2), São Lourenço dos Órgãos (1), São Filipe Fogo (2), Santa Catarina do Fogo (4) e São Vicente (2). Com esses casos novos, a taxa de positividade a nível nacional está em 29,9%. Há mais 44 recuperados em todo o país: Praia, 25; Ribeira Grande de Santiago, 2; São Salvador do Mundo, 12; Santa Cruz, 3, e São Lourenço dos Órgão, 2. Com esses dados, o país passa a contabilizar 103 casos activos, 63113 casos recuperados, 414 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 63685 casos positivos acumulados.

