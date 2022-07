Cabo Verde sobe 23 posições no ranking dos países com maior igualdade

Cabo Verde ficou na 45.ª posição no ranking de países com maior igualdade de género do Fórum Económico Mundial em 2022, liderado pela Islândia pelo 13.º ano. O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) congratula-se com essa subida.

Segundo a 16.ª edição do relatório do Fórum Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) sobre a igualdade de género, publicado esta quarta-feira,13, em 2022, a Islândia está pelo 13.º ano consecutivo em primeiro lugar, seguida pela Finlândia, Noruega, Nova Zelândia, Suécia, Ruanda e Nicarágua. Cabo Verde ocupa a 45.ª posição, Portugal a 29.ª, os Estados Unidos a 27.ª. Já os países asiáticos ocupam geralmente posições na metade inferior, incluindo a China (102.ª), Japão (116.ª) e Índia (135.ª), num ranking de 146 países, com a República Democrática do Congo, Paquistão e Afeganistão ocupam o fim da lista. No que tange a paridade, avaliada de 0 a 1, Cabo Verde conseguiu 0.736 pontos ficando em 45.ª posição, sendo que em 2021 estava na 68.ª posição, com um score de 0,716. A nível regional, Cabo Verde situa-se em 10º lugar no que concerne à paridade. Os pilares que contribuíram para esta subida prendem-se com o empoderamento político, onde Cabo Verde alcançou um score de 0,238, alcançando a 62.ª posição, contra o score de 0,152, que colocava o país na posição 99.ª, assim como o Nível educacional, que em 2022 alcançou o score de 0,975, colocando o país na 99.ª posição, contra o score 0,976 e a posição 106 no ano passado. O pilar da saúde e sobrevivência manteve o score de 0,980, que coloca o país nos lugares cimeiros, em 1º lugar, tal como no ano passado. Já na participação e oportunidades económicas houve um ligeiro decréscimo de uma posição, que levou a descer para a 30.ª posição, com um score de 0,752, contra a 29.ª posição e o score 0,761 do ano passado. Facto que facilmente pode ser entendido devido aos impactos negativos da pandemia COVID-19. O Fórum Económico Mundial foi criado em 2006, para acompanhar e avaliar o progresso alcançado pelos países com o intuito de colmatar os fossos de género ao longo do tempo. Para que um país seja incluído neste índice, deve reportar um mínimo de 12 dos 14 indicadores. Comores entrou no ranking pela primeira vez, enquanto Bahamas, Cuba, Croácia, Iraque, Mauritânia, Papua Nova Guiné, Federação Russa, Síria, Trinidad e Tobago, Venezuela e Iêmen não estão incluídos nesta edição de 2022.

