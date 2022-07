A Direcção Geral dos Transportes Rodoviários (DGTR) tem em curso a implementação do exame multimédia das cartas de condução, no âmbito do processo de modernização da instituição.

A informação foi avançada hoje pela directora-geral dos Transportes Rodoviários, Dina Andrade, durante o discurso de inauguração da nova sede da DGTR, sita na Cidadela, na Cidade da Praia, que foi presidida pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, e pela ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, Edna Oliveira.

De acordo com Dina Andrade, essa “modernização de procedimentos” deve ser entendida como uma oportunidade para uma maior aproximação aos utentes, “ oferecendo um serviço público eficiente e de qualidade, mas sobretudo menos burocratizado”.

A responsável apontou que a nova sede pretende reforçar a identidade e a imagem da instituição, alinhada com o paradigma de uma gestão aberta aos utentes e focada na criação de valores.

“Estamos com condições básicas para implementarmos a desejada modernização dos nossos serviços (…), com a implementação de projectos inovadores como a introdução do exame multimédia da carta de condução”, frisou.

Por sua vez, a ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, Edna Oliveira, considerou que a inauguração da nova sede da DGTR “consubstancia” o processo de modernização do Estado.

“Estamos perante um acto que consubstancia a modernização da administração pública e o Governo para conduzir esse processo criou um ministério para demonstrar a importância e a centralidade na implementação de um modelo eficiente e célere “, apontou.

A ministra acrescentou que o Governo também aprovou a agenda estratégica da modernização do Estado, onde se destacam a optimização do desempenho do serviço público, simplificação dos processos e a melhoria da quantidade dos serviços.

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, apontou que as novas instalações da DGTR representam a implementação de um modelo de atendimento mais moderno e uma nova forma de relacionamento entre a instituição e os seus utentes.

Para o governante, a modernização do Estado e a inovação administrativa visa sobretudo uma administração pública que tenha uma dimensão adequada com as solicitações, que valorize as pessoas e que priorize a facilitação dos serviços públicos por via digital.

Paulo Rocha apontou que a DGTR passa a contar com novo Sistema Integrado de Gestão que, conforme assegurou, vai facilitar os procedimentos relativos às cartas de condução e o relacionamento com as 81 escolas de condução do país.