Navio Interilhas retoma viagens

Em comunicado, a CV INTERILHAS confirma a entrada do Navio Interilhas novamente em operação, a partir deste sábado.

A empresa garante que, neste momento, todas as viagens estão repostas não se verificando passageiros em atraso, estando a situação restabelecida.

Este mês, a avaria do Navio Interilhas, afectou a actividade da CV Interilhas, porque retirou ao sistema cerca de 41,75% de capacidade de transporte de passageiros e 45,22% da capacidade de transporte de carga.

Na altura a empresa procurou uma alternativa, mas depois de consultar vários brokers, verificou a indisponibilidade de navios, no mercado, com as características pretendidas e necessárias à operação.

A empresa avisa que a Linha de Apoio ao Cliente – 350 03 30 - mantém-se operacional e disponível das 8h às 22h, todos os dias.

Actualizações sobre o estado das viagens, reprogramações ou informações adicionais são disponibilizadas através dos canais de comunicação oficiais da empresa, nomeadamente o website www.cvinterilhas.cv e a página de Facebook.