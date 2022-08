Eugénio Lima recebe plantio de árvores frutíferas

Intenção é tornar o bairro mais arborizado com sombras para as crianças e a população em geral.

O Projecto Cidade Verde, em parceria com a Associação de Eugénio Lima realizou, neste sábado, o plantio de mudas de árvores frutíferas no bairro Eugénio Lima.

Entre as espécies plantadas estão maracujá, pitaya, manga e abacate.

De acordo com o mentor do projecto, Emileno Ortet, o plantio ocorreu no entorno do jardim comunitário e na praça do bairro.

“No jardim para que as crianças tenham um pouco de sombra e evitem assim muita exposição ao sol e na praça para a população em geral de Eugénio Lima”, disse.

Ao Expresso das Ilhas, Emileno Ortet avançou que outros bairros também serão beneficiados pelo Projecto Cidade Verde, patrocinado pelo AcceleratorLab- PNUD.

De referir que o referido projecto pretende plantar em todos os bairros, ladeiras e cutelos da ilha de Santiago árvores frutíferas para quem sabe, mais tarde ser uma forma de auto-sustento daqueles que vivem nas ruas, ou servir como moeda de troca para aqueles que não têm um rendimento.