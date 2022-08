Descida de impostos deixou gasolina mais barata que gasóleo

A redução de impostos sobre a importação da gasolina fez com que a sua comercialização ficasse mais barata que o gasóleo. Esta é a justificação dada pela Comissão de Acompanhamento da Crise Energética Mundial para o facto de o preço por litro da gasolina estar abaixo do preço referência do gasóleo.

Em conferência de imprensa, Carlos Ramos, da comissão, lembrou que neste momento a gasolina paga apenas 10% de direitos de importação.

"A gasolina pagava 20% de direitos de importação e neste momento paga só 10%. O gasóleo não tem direitos de importação, portanto, fica nula qualquer alteração no caso do gasóleo. Para o imposto de consumo especial, seis escudos cada um, tanto para gasolina como para o gasóleo", explica.

Carlos Ramos frisa que se é verdade que este mês a descida dos preços dos combustíveis foi mais acentuada, também é verdade que o mercado é volátil, razão pela qual a evolução das tarifas dependerá do que acontecer nas próximas semanas.

“Neste momento, temos sim uma descida significativa nos preços, mas nada garante que no próximo mês mantenhamos ou que os preços não aumentem ou que não diminuam. Isso já é só o mercado. A tendência já inicial deste mês está no mesmos patamares, mas até o final do mês muita coisa pode ocorrer e podemos ter ou não aumento ou descidas ou manter esse preços actuais”, avança.

Desde o dia 1 de Agosto que estão em vigor os novos preços máximos dos combustíveis, conforme deliberação da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

De acordo com a nova tabela de preços, a gasolina passou a ser vendida por 166,60 ESC/L; o petróleo a 179,40 ESC/L; o gasóleo normal a 170,10 ESC/L; o gasóleo para eletricidade a 161,10 ESC/L; o gasóleo marinha a 135,70 ESC/L; fuel 380 a 121,20 ESC/KG e o fuel 180 a 126,50 ESC/KG.

Já o gás butano passou a ser vendido a granel por 153,80 ESC/KG; sendo as garrafas de 3KG a 438,00 escudos; as de 6KG a 923,00 escudos; as de 12,5Kg, a 1922,00 Escudos e as de 55Kg a 8458,00 Escudos.

No mercado interno, os preços do Butano, da Gasolina, do Petróleo, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Electricidade, do Gasóleo Marinha, do Fuelóleo 380 e do Fuelóleo 180 diminuíram em 8,34%, 11,85%, 11,49%, 6,18%, 10,65%, 10,96%, 10,09% e 10,28%, respectivamente.

Todos estes valores percentuais, correspondem a uma queda média de preços dos combustíveis de 9,98 por cento.