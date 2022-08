Indivíduo detido, no Fogo, em posse de armas brancas e de fabrico artesanal fica em prisão preventiva

O indivíduo detido pela Polícia Nacional na passada quarta-feira na posse de armas de fogo do fabrico artesanal “boca bedju” e de armas brancas vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

O indivíduo foi detido pelo Núcleo de Investigação Criminal da Esquadra Policial de São Filipe e, na sequência, foi apresentado na tarde de quinta-feira ao poder judicial para o primeiro interrogatório tendo o tribunal da comarca de São Filipe aplicado a sua prisão preventiva como medida de coacção.

O comandante regional da PN, subintendente Herminio da Veiga avançou que a apreensão das armas de fogo de fabrico artesanal, armas brancas e um telemóvel ocorreu no interior da residência temporária na localidade de Mosquito, zona norte, já que o mesmo reside no bairro de Bela Vista na Cidade da Praia.

A detenção aconteceu na sequência de uma denuncia de um colega seu após um desentendimento, mas a Polícia Nacional avançou ainda que o individuo do sexo masculino tem várias passagens pela polícia, principalmente na Cidade da Praia.

Recorde-se que no passado mês de Julho a PN deteve, no aeródromo de São Filipe, um cidadão cabo-verdiano com passaporte americano, emigrante nos Estados Unidos da América na posse de uma arma de fogo.