Município de São Lourenço dos Órgãos completa hoje 17 anos da sua criação

O município de São Lourenço dos Órgãos, no interior da ilha de Santiago, separado em 2005 como uma freguesia do concelho de Santa Cruz, comemora hoje, 10 de Agosto, os 17 anos da sua criação.

Com uma superfície de 39,215 quilómetros quadrados, o município de São Lourenço dos Órgãos tem como sede administrativa a cidade de João Teves.

O município tem o majestoso monte Pico de Antónia como elemento simbólico e ‘ex libris’ do concelho, e a sua população é conhecida, segundo uma nota da autarquia, pela sua “honestidade, hospitalidade e simpatia”, mas também como “gente trabalhadora, com forte sentimento de pertença à terra que o viu nascer”.

Para assinalar os 17 anos do município e o seu santo padroeiro foram realizadas vária actividades desportivas, culturais, recreativas e religiosas que arrancaram desde Julho, e ainda de inaugurações.

As festividades terão o seu ponto alto hoje, com uma celebração eucarística em honra ao orago local, aprazada para as 10:00.