PR diz que Cabo Verde precisa de uma juventude que rompe fronteiras e constrói novos caminhos

​Celebra-se esta sexta-feira, 12, o Dia Internacional da Juventude, uma data instituída, por resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, reunida em Lisboa, de 8 a 12 de Agosto de 1998.

Alusiva a essa data, o Presidente da República José Maria Neves escreveu, na sua página na rede social, Facebook que Cabo Verde precisa, hoje mais do que nunca, de uma juventude irreverente, descontente, insubmissa, que põe em causa, que rompe fronteiras e constrói novos caminhos.

Para o Chefe de Estado, o país precisa de uma juventude que cria ideias novas, que inova e empreende. “Uma juventude espiritual e intelectualmente vigorosa. Uma juventude que sonha e cumpre um Cabo Verde moderno, próspero e justo, com oportunidades partilhadas por todos”.

E para celebrar esta data estão a ser realizadas actividades em vários pontos do país. A cidade do Porto Inglês foi escolhida este ano para ser a Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude 2022. Neste sentido, a cidade do Porto Inglês acolheu esta semana várias actividades enquadradas na comemoração do Dia Internacional da Juventude sob o lema “Criando um mundo para todas as gerações”.

Segundo uma nota enviada pelo Ministério da Juventude e Desporto, durante toda a semana, os jovens da ilha do Maio estiveram reunidos para celebrar a juventude e debater propostas que beneficiem o público jovem da ilha, rumo a uma juventude mais activa e participativa.

O acto central das comemorações do “Dia da Juventude”, acontece hoje, a partir das 16h00, no largo do Forte São José, onde será assinado um memorando entre o Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA e UNICEF, representado pelo seu representante, Steven Ursino, e o Governo, representado pelo Ministro Adjunto do Primeiro-ministro para a Juventude, Carlos do Canto Monteiro, que formaliza a transferência da contribuição especial do PNUD de 1.5 milhões de dólares para o programa YouthConnekt Cabo Verde para os anos 2022/2023, em execução desde janeiro de 2022.

A mesma fonte indicou que esta contribuição permitirá conceder mais incentivos ao fomento à investigação científica, criação de pequenas e médias empresas, à criação de pequenas indústrias criativas e ao empreendedorismo social, tendo como resultados a inclusão e o empoderamento dos adolescentes e jovens visando a redução da pobreza extrema, a maximização do conhecimento académico, a participação inclusiva e liderança dos jovens.

Conforme a mesma fonte, YouthConnekt Cabo Verde está dividido em três áreas prioritárias: I) Plataformas TIC, tecnologia digital; II) participação cívica, associações comunitárias de base e programas de voluntariado; III) apoio ao desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas, com enfoque nas indústrias criativas e transformadoras.

Além da assinatura do memorando serão realizadas outras actividades como Diálogo Intergeracional, DEMO DAY, Programa Acceler8, workshop, feira das profissões, tarde criativa, apresentações culturais e Festival da Juventude.

No concelho de Santa Catarina de Santiago a data será celebrada com debates e espectáculo musical. No concelho de Ribeira Grande em Santo Antão acontece na tarde de hoje a 1ª Conferência Municipal da Juventude de Ribeira Grande, no auditório da Escola Secundária de Coculi.

A Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, através do Pelouro da Juventude, realiza esta sexta-feira, às 16h00, na Praia D´Tedja, algumas actividades em comemoração a essa data.

Na ilha do Sal, enquadrado nas celebrações do Dia Internacional da Juventude, a Câmara Municipal realiza este sábado, 13, no Polivalente de Cascais, Feira de Talentos,Exposição, desfile de moda, animação de Djs, actuação musical, dança, batucada, basket, teqball, tênis de mesa e xadrez.