Iniciativa sobre energia sustentável para produção de água com sete projectos concluídos até final deste mês

A coordenadora do Projecto Nexos Energia-Água que financia projectos de energia sustentável para a produção de água em Cabo Verde anunciou hoje, na Praia, a conclusão de um total de sete projectos até final do corrente mês.

A coordenadora do Projecto “Acesso à Energia Sustentável para Gestão da Água: Nexos Energia-Água”, engenheira Ana Monteiro falava à Inforpress sobre a execução do referido projecto cujas inscrições para a apresentação de candidatura vão até o dia 31 de Dezembro de 2022.

O projecto visa a promoção do uso de energias renováveis para a produção de água, e apoiar projectos de demonstração através de suporte técnico e ou financeiro, podendo atribuir um co-financiamento de até 30% do custo de implementação de projectos público ou privado relacionados com o tema nexo energia e água, mais concretamente projectos de demonstração de energias renováveis e eficiência energética em sistemas de bombagem, tratamento e ou dessalinização de água.

A ideia, explicou Ana Monteiro, passa pela promoção da energia renovável, pelo que ao invés da produção convencional com o combustível fóssil, em sistemas de produção de água, esta é feita com base nas energias renováveis, facilitando, de igual modo, a produção a nível económico, visando contribuir para a redução na dependência dos combustíveis fósseis e a diminuição da emissão de gases de efeito estufa.

O projecto, conforme apontou Ana Monteiro, abarca quatro componentes: componente 1 – Criação de uma política e quadro institucional favorável à promoção do Nexo Energia-Água, componente 2 – Criação de capacidade para apoiar a integração das tecnologias de ER e EE na gestão de recursos hídricos, componente 3 – Demonstração e replicação do investimento em projectos de ER e EE para gestão de recursos hídricos e componente 4 – Monitorização e avaliação.

Segundo esta engenheira, é através da componente 3 – Demonstração e replicação do investimento em projectos de ER e EE para gestão de recursos hídricos, que são financiados os projectos demonstrativos que já estão desenhados e ou que estão a ser implementados, mas que carecem de apoio ou a nível técnico ou financeiro.

“Nesta componente já temos um portfólio de cerca de 20 projectos que submeteram a candidatura, mas, destes poucos foram rejeitados, há outros que estão a ser implementados e outros que ainda estão a ser analisados”, informou aquela responsável.

“Neste momento há dois projectos concluídos, em princípio estará concluído cerca de mais cinco projectos neste mês, isto é, no final deste mês já teremos cerca de sete projectos concluídos e os outros estão a ser implementados para uma conclusão brevemente”, acrescentou.

Dos critérios usados para a selecção dos projectos, assinalou Ana Monteiro, “é fundamental” que os mesmos estejam dentro do âmbito da implementação de sistemas de energias renováveis para produção de água, é analisada a capacidade económica dos promotores, ou seja, se realmente estes carecem de apoio financeiro, bem como quem são os beneficiários.

De acordo com aquela coordenadora, a análise passa muito, também, por avaliar a sustentabilidade do projecto que deve deter a capacidade de apoiar uma grande parte da comunidade, estar bem estruturado, portanto os projectos que são a nível individual, em princípio, não têm prioridade.

O projecto Nexos Energia-Água, tem abrangência nacional, mas, de acordo com a mesma fonte, ainda não receberam ideias de projecto das ilhas Brava e São Nicolau, enquanto que as outras ou já têm iniciativas em execução ou cujas candidaturas ainda não apresentaram, contudo, frisou, estão a trabalhar com promotores para que em breve seja feita a candidatura.