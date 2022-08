​Polícia Nacional faz balanço positivo do Baía das Gatas

A Polícia Nacional faz um balanço positivo da 38ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas. O comandante da esquadra de Investigação e Combate à Criminalidade, Aprígio Zego, justifica a posição com aquilo que classifica de baixo número de ocorrências registadas durante o evento.

Segundo dados avançados hoje por esta força, foram registadas dez detenções, duas das quais por posse de produtos estupefacientes e uma por posse ilegal de arma de fogo. Também foi detido um indivíduo acusado de burla.

“Registámos um total de 19 denúncias, sendo que a maioria,15, são furtos de pessoas, nas tendas e viaturas. Registámos um crime de VBG, danos em veículo e burla. Fizemos dez detenções, a realçar uma detenção por posse ilegal de arma de fogo, pistola de 6.35mm e posse de produtos que se presume serem estupefacientes. Houve também uma detenção por posse e burla de uma nota no valor facial de 5 mil escudos, duas detenções por posse de produto estupefaciente e uma detenção por posse de arma branca", explica.

No que se refere ao trânsito, a Polícia Nacional aponta para o registo de sete acidentes, tendo um deles resultado em dois feridos graves.

“Foram fiscalizados um total de 108 veículos. Foram registados sete acidentes, sendo um deles com dois feridos graves, ocorrido na madrugada do dia 15, envolvendo um veículo ligeiro de passageiros e um veículo pesado de passageiros, na zona do Lameirão. Também a nível do trânsito, registámos duas detenções, sendo uma por condução sem habilitação legal e outra por condução sob efeito de álcool, resultante da aplicação do teste de álcool”, refere.

Pela primeira vez, a Polícia Nacional (PN) utilizou câmaras de vigilância, medida que, segundo o responsável, “permitiu monitorizar toda a área envolvente e ajudou a projectar as forças de segurança onde foram necessárias”.

O plano operacional da Polícia Nacional para a 38ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas começou no dia 12 de Agosto e decorreu até às 16 horas do dia 15, envolvendo cerca de 150 efectivos