Escassez de farinha no mercado leva a falta de pão na capital

As padarias da cidade da Praia estão a reclamar escassez de farinha para fazer pão e outros artigos com base neste produto alimentar já que há cerca de uma semana que o mercado se depara com falta de trigo.

Manuel, um empresário da área e dono de uma padaria/café, contou hoje à Inforpress que tem percorrido estabelecimentos comerciais para poder encontrar farinha, mas a escassez é, ao que parece, a nível nacional.

“Todas as padarias estão com problemas e o que conseguimos para fazer pão hoje e amanhã foi devido a algumas amizades”, disse, avisando que talvez nos próximos dias possa haver falta de pão no mercado.

Numa ronda às lojas da capital a Inforpress deu conta de prateleiras, onde se encontravam bolsas de farinha a quilo, vazias e a constatação junto dos donos e pessoas que procuravam o trigo é de que “não há no mercado”.

No entanto, a Inforpress soube junto da secretária executiva do Serviço Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional (SNSAN), Rosa Semedo, que realmente houve um atraso na vinda do barco que transporta farinha para Cabo Verde.

“Pelo que é do nosso conhecimento teve um atraso do barco para Cabo Verde, mas está prevista a sua chegada amanhã, terça-feira, no porto de Mindelo”, assegurou, asseverando que dentro de dias o trigo estará no mercado para venda.

O pão é um dos principais produtos da dieta alimentar dos cabo-verdianos e regra geral não pode faltar no pequeno-almoço de qualquer família, independentemente da classe social.