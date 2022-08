Comandante dos Bombeiros “preocupado” com possibilidade de chuvas fortes na capital

O comandante dos Bombeiros da Praia manifestou-se hoje “preocupado” com a possibilidade de haver chuvas fortes na capital do país, tendo em conta a capacidade reduzida de resposta, por causa da greve na instituição por tempo indeterminado.

“O serviço mínimo em curso não consegue responder às necessidades em caso de chuvas fortes”, lamentou Carlos Teixeira, em declarações à Inforpress, explicando que foi solicitada a requisição civil ao Governo levando em consideração a época da chuva que costuma ser “muito turbulenta” na capital.

Para o comandante dos Bombeiros da Praia, quando as pessoas dizem que o serviço mínimo é suficiente para responder às necessidades do município é porque “desconhecem a realidade da capital”.

Os bombeiros da Praia estão em greve desde o dia 01 de Agosto, por tempo indeterminado.

Em declaração à Voz da América, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, explicou que o Governo não fez a requisição civil, tendo em conta que houve um “acordo entre as partes para salvaguarda dos serviços mínimos”.

“A situação, de facto, merece uma ponderação entre as partes para que cheguem a um acordo e, efectivamente, a greve seja suspensa. A Câmara Municipal da Praia, na sequência das negociações com o sindicato dos bombeiros, chegou a um entendimento relativamente aos serviços mínimos que deveriam ser prestados”, alegou o governante, acrescentando que, havendo o cumprimento dos serviços mínimos acordados, “o Governo não pode decretar a requisição civil”.

Segundo dados da Meteorologia e Geofísica Centro de Análises e Previsões Especiais (CAPE), o estado do tempo no arquipélago continua condicionado por uma onda tropical, confirmando as previsões emitidas nos últimos dois dias.

Níger, um país do Sahel, à semelhança de Cabo Verde, está, desde Junho, a ser afectado por chuvas torrenciais que já causaram 82 mortos, 102 feridos e 118.191 vítimas, segundo a Direcção Geral de Protecção desse país.

O balanço também indica a morte de 652 cabeças de gado, bem como a destruição de 24 salas de aula, 144 espigueiros e 14,4 toneladas de alimentos.