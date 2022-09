​Primeiro-ministro anuncia a construção de gares marítimas seis ilhas

O Primeiro-ministro anunciou, hoje, a construção de gares marítimas na Cidade da Praia, Sal, Boa Vista, Tarrafal de São Nicolau e Maio, infraestruturas que irão ter “impacto positivo” na comodidade, conforto e segurança dos passageiros, assim como a construção de centros de logística e seu impacto na economia das ilhas.

O anúncio foi feito, hoje, na Cidade da Praia, no discurso de abertura do seminário em alusão a comemoração aos 40 anos de existência da Empresa Nacional de Administração dos Portos (Enapor), celebrado sob o lema “Preservar o passado, valorizar o presente e perspectivar o futuro”.

O chefe do executivo enalteceu o contributo que a Enapor tem dado no processo de desenvolvimento de Cabo Verde, e falou da importância da actividade portuária na economia do país, nomeadamente comércio interno e externo, num país arquipelágico, mobilidade e suporte ao turismo e às pescas.

“A ENAPOR é das empresas que mais investe em Cabo Verde. No dia 7 de Setembro, inauguraremos a expansão e a modernização do porto do Maio, que terá um forte impacto sobre a economia da ilha. A expansão e a modernização do porto de Palmeira no Sal foram realizadas, e uma segunda fase está prevista”, apontou o primeiro-ministro que se referiu igualmente à requalificação da Boca de Pistola em Ribeira Grande de Santo Antão, à construção do Complexo de porto de pesca de Tarrafal de São Nicolau e do Terminal de cruzeiros de Mindelo.

Ulisses Correia e Silva destacou ainda o importante papel da ENAPOR na relação com a diáspora, e as várias medidas que têm sido tomadas para a melhoria dos serviços relacionados com as remessas dos emigrantes em mercadorias.

“Os Centros de Pequenas Encomendas estão concebidos para a melhoria dos serviços prestados, assim como as reformas em curso na actividade portuária irão melhorar o ambiente de negócios. Destaco a Janela Única do Comércio Externo que deverá ser concluída no primeiro trimestre do próximo ano”, adiantou.

O chefe do executivo exortou ainda a Enapor a acelerar a aposta na transformação digital da gestão portuária para aumentar a eficiência e a efectividade dos serviços prestados aos utentes.

“Irá permitir menos burocracia administrativa, menos custos, menos tempo na realização das operações e melhor sistema de informação, com ganhos para as empresas, para os cidadãos e para a própria Enapor”, exortou.

Por sua vez, o presidente do conselho de administração da Enapor, Irineu Camacho, avançou que a empresa está a trabalhar para crescer em todas as áreas do tráfego portuário visando atingir o crescimento económico de 7% até ao final do ano.

“Nós projectamos crescer até o final do ano em todos os segmentos do tráfego portuário. pretendemos crescer cerca de 12% o tráfego de navio, 44% no tráfego de passageiros e cerca de 17% no tráfego de mercadorias, mais concretamente contentores no nosso porto, e cerca de 11% a nível internos. Todo esse crescimento irá traduzir no crescimento económico que temos projectado até ao final do ano de cerca de 7%. São números que mostram a grandeza da nossa empresa e o impacto que tem na economia do país”, indicou.

Criada a 01 de Setembro de 1982, a Enapor é uma sociedade anónima de capitais públicos, detida directa e exclusivamente pelo Estado, que tem por objecto a administração, gestão e exploração económica dos Portos de Cabo Verde, terminais e zonas de jurisdição portuária.