Arranca hoje a Implementação da 2º fase do Sistema Automatizado de Identificação Biométrica

O Governo anunciou, hoje, a implementação da 2º fase do Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS) nas fronteiras nacionais, que passa a ser um elemento determinante no processo de análise e controlo fronteiriço, e na verificação das demais condições de entrada e saída do país.

De acordo com uma nota do Ministério da Administração Interna, com a implementação do ABIS nas fronteiras nacionais, é uma mais-valia no processo de análise e controlo fronteiriço, bem como para a verificação da validade e autenticidade do passaporte, dos dados dos passageiros e da verificação de inexistência de medidas cautelares ou outras interdições legais.

A nota informa que esta fase consiste na instalação de equipamentos de recolha de biometria facial dos passageiros nos postos de fronteira aérea, tanto à entrada como à saída do território nacional.

“Com este sistema, passará a ser possível, através da imagem do rosto do passageiro, fazer a comparação automática com a fotografia da página biográfica e do chip do passaporte, em tempo real e com recurso a tecnologia de ponta”, lê-se na nota.

De relembrar que em Dezembro de 2020 procedeu-se à operacionalização da 1º fase do sistema, com a instalação de postos automatizados de fronteira (eGates) em todos os aeroportos internacionais do país.

O período experimental decorre no Aeroporto Internacional Nelson Mandela na Praia, sendo que até ao final do mês será implementado nos demais aeroportos internacionais do país.

O Ministério da Admiração Interna sublinha ainda que a efectivação de mais esta etapa, que conta com a aprovação da Comissão Nacional de Protecção de Dados, representa um importante reforço dos critérios de segurança fronteiriça e com impacto na melhoria dos padrões de eficiência das Unidades de Fronteiras.