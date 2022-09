93,1% dos habitantes do Maio com acesso a electricidade

Para marcar o dia 8 de Setembro, data em que se celebra o dia do município de Maio, o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), avança alguns dados sobre o concelho, referentes a 2021.

O município conta com 6.330 pessoas residentes, correspondendo assim a 1,3% da população de Cabo Verde e actualmente tem uma predominância do sexo Masculino, com 50,2% do total de habitantes.

Os dados do INE dão conta ainda que a maior percentagem da população tem entre 35 a 64 anos de idade, correspondendo a 35,7% da população total.

No que se refere ao agregado familiar, os dados do INE informam que a ilha de Maio conta 2040 famílias, 72% residente na área urbana e 28% na zona rural.

De acordo com os dados do INE, 93,1 % dos maienses têm acesso a electricidade, 79,8% têm acesso a água através da rede pública, 92,4% têm acesso à casa de banho e 77,2% usa gás para cozinhar.

Maio conta com 117 empresas activas e com um volume de negócio de 324.775 contos, segundo os dados do INE, correspondente ao ano de 2020.

No que se refere ao turismo, a ilha conta com 12 estabelecimentos de alojamento.