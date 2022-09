Fortes chuvas provocam obstrução da via que liga Ribeira Brava e Tarrafal

As fortes chuvas caídas na madrugada e na manhã de hoje, em São Nicolau, provocaram o derramamento de terras e a obstrução na via que liga os dois municípios da ilha.

À Inforpress, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, José Martins, garantiu que no momento a situação “é estável” e que a edilidade e parceiros já estão no terreno a desobstruir as vias.

A situação, contudo, é mais crítica na localidade de Carvoeiros, município da Ribeira Brava, onde as cheias evadiram a estrada, provocando danos no asfalto e deixando a estrada intransitável.

“Neste momento temos um corte na estrada nacional que liga as cidades da Ribeira Brava e do Tarrafal, mas já estamos no terreno a limpar a via para que as viaturas possam transitar”, avançou o edil.

Segundo José Martins, a edilidade já entrou em contato com os pontos focais nas diferentes localidades do município, pelas informações “está tudo sob controle”, apesar de pequenos danos em algumas parcelas agrícolas.

O autarca aproveitou para pedir à população que continue em estado de alerta e evitar comportamentos de riscos, pois, conforme reforçou, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), haverá probabilidade de queda de mais chuvas durante o final de semana.