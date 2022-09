Supostos assaltantes de loja chinesa em São Filipe detidos três semanas depois na Praia

Os presumíveis actores do assalto à loja de uma cidadã chinesa a 17 de Agosto, em São Filipe, Fogo, foram detidos fora de flagrante delito na Cidade da Praia e são apresentados hoje ao tribunal para o primeiro interrogatório.

Uma fonte da Polícia Nacional (PN) avançou à Inforpress que após a identificação, através de recurso às imagens de câmaras de vigilância, a polícia solicitou o mandado judicial de captura fora de flagrante delito dos suspeitos que se encontravam na capital do país.

Os três supostos assaltantes chegaram na noite de sexta-feira à ilha do Fogo por via marítima e este sábado, por volta das 11h00 serão apresentados ao poder judicial para o primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coacção.

No dia 17 de Agosto a Esquadra da Polícia Nacional (PN) de São Filipe recebeu uma denuncia de uma cidadã chinesa dando conta do assalto protagonizado por três indivíduos encapuzados que levaram na altura uma certa quantia em dinheiro.

O assalto ocorreu por volta das 18h15 quando os três encapuzados entraram no estabelecimento situado no centro histórico, ao lado do mercado municipal, e sob ameaça de uma arma branca, levaram uma certa quantia em dinheiro que se encontrava na caixa registadora e de seguida cortaram os fios e levaram as câmaras de vigilância.