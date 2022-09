Onda tropical traz chuva a Cabo Verde

Fenómeno meteorológico tem poucas probabilidades de evoluiir para uma tempestade de maiores dimensões.

Segundo o National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dos EUA, "o centro da tempestade está localizado a cerca de cem milhas a sudeste de Cabo Verde" e deverá produzir aguaceiros e trovoadas.

"As condições ambientais parecem ser apenas marginais no que respeita à possibilidade de este sistema se desenvolver" para uma tempestade de maiores dimensões, refere o NOAA que indica igualmente que a tempestade "deverá evoluir lentamente enquanto se move em direcção a Oeste ou Oeste-noroeste através do Atlântico tropical oriental até ao final da semana".