Produtos alimentares oferecidos pelo PAM servirão para abastecer cantinas escolares por mais de um ano

Os produtos alimentares oferecidos pelo Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas servirão para abastecer as cantinas escolares por um período superior a um ano, avançou hoje o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

Gilberto Silva avançou esta informação à imprensa, à margem da visita realizada conjuntamente com o director regional do PAM, Christopher Nikoi, ao armazém da Ficase, sito em Achada Grande Frente, para constatar ‘in loco’ os produtos alimentares oferecidos a Cabo Verde, no âmbito do apoio alimentar para o reforço da alimentação escolar.

“Dos produtos que chegaram são a massa espaguete e também o óleo alimentar, até ao final de Outubro vão chegar os demais produtos, refiro-me aos feijões, mas também o milho, açúcar e o leite que irão chegar nos próximos tempos, portanto, até ao final de Outubro vamos ter todos os produtos alimentares”, afiançou.

Conforme avançou, dos produtos que já chegaram, o espaguete já começou a ser distribuído para outras ilhas, acrescentando que nos próximos dias o óleo alimentar será igualmente enviado para as cantinas escolares das diferentes ilhas.

Disse ainda que o óleo alimentar que chegou foi enriquecido em vitamina D e que houve “toda a atenção” na escolha dos produtos, tendo em conta os objetivos que se tem do ponto de vista nutricional nas escolas.

“Não vamos sair muito daquilo que é a tradição da ementa escolar, mas o que se vai fazer é o reforço do programa alimentar escolar com estes produtos e vamos tentar na medida do possível adquirir mais produtos sobretudo a carne e outros produtos que trarão vantagens e irão actuar como complemento das proteínas”, asseverou.

Destacou a importância desta parceria, orçada em 1,5 milhões de dólares, e que se destina a alimentação de cerca de 90 mil alunos na escola, considerando que os produtos oferecidos “são essenciais” para a confeção da alimentação escolar no dia a dia

Assinamos um protocolo com o PAM em cerca de 1,5 milhões de dólares para o reforço do programa alimentar escolar, mas o que se pretende é que cheguemos a 2,5 milhões de dólares e que os produtos cheguem para um período de dois anos lectivos.

O Governo e o Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas assinaram hoje um protocolo de cooperação, orçado em 1,5 milhões de dólares, para o reforço do programa alimentar escolar no País.

Em Cabo Verde, o Programa Nacional de Cantina Escolar foi iniciado em 1979 com o apoio do PAM para aumentar as matrículas escolares, combater a fome e cobrir as necessidades nutricionais dos alunos.

Em 2010, quando Cabo Verde transitou para um país de rendimento médio, o programa tornou-se totalmente administrado pelo Governo, tornando-se o primeiro programa nacional de alimentação escolar na África Ocidental.

Actualmente, este programa abrange 788 escolas e apoia 89.715 alunos do pré-escolar, primário e secundário que representam 16% da população total.