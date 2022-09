Município de São Miguel completa hoje 25 anos

O município de São Miguel, no interior de Santiago, comemora hoje, 29 de Setembro, os 25 anos da sua criação.

Com 12.966 habitantes, São Miguel é um município rural da ilha de Santiago com uma área de 77,510 quilómetros quadrados confrontando a Norte com o Tarrafal, a Sul com Santa Catarina, a Leste com Oceano Atlântico, a Oeste com Santa Catarina e a Sudeste com Santa Cruz.

São Miguel apareceu logo no rol das freguesias de Santa Catarina, quando esta foi criada em 1834, no processo de descentralização administrativa da ilha. Santa Catarina na altura responsabilizava pela administração de Santiago Norte.

Mais tarde, em 1917, com a criação do município do Tarrafal, São Miguel passou a fazer parte desse município.

Em 1996, nos termos da Lei nº 11/V/96 de 11 de Novembro esta freguesia é elevada à categoria de concelho, e tem como sede administrativa a cidade de Calheta.

O Dia do Município coincide exactamente com o dia da celebração das festas de São Miguel Arcanjo, 29 de Setembro.

Desde 2008, o município do São Miguel vem sendo governado pelo Movimento para a Democracia (MpD).

Para assinalar os 25 anos do município e o seu santo padroeiro, São Miguel Arcanjo, conhecido pelas suas potencialidades religiosas, agrícolas, turísticas, pecuárias e pesqueiras, foi realizada uma série de actividades desportivas e culturais, que já arrancaram no início de Setembro.