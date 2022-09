Reino de Espanha, Estado do Qatar e Grão-Ducado do Luxemburgo têm novos embaixadores em Cabo Verde

O Presidente da República, José Maria Neves, recebeu esta manhã as cartas que credenciam os novos embaixadores do Reino da Espanha, do Estado do Qatar e do Grão-Ducado do Luxemburgo, todos empenhados no reforço das relações bilaterais.

Ana Paredes Pietro, a nova embaixadora extraordinária e plenipotenciária do Reino da Espanha em Cabo Verde, enalteceu “os laços geográficos que unem” os dois estados, afiançando que a Espanha se afigura como o país europeu, continente com o qual o arquipélago tem uma Parceria Especial, mais próximo de Cabo Verde, graças à proximidade com as Ilhas Canárias.

Considerou uma honra ter entregue as cartas credenciais ao Presidente da República, e prometeu trabalhar para estreitar, cada vez mais, as relações já existentes entre Cabo Verde e o Reino de Espanha, sobretudo a nível do desenvolvimento económico, comercial, por entender que a Espanha “é o destino principal das exportações cabo-verdianas”.

No campo das relações estrangeiras, disse que as partes vão trabalhar para a implementação de um acordo de protecção recíproca para que no futuro as empresas espanholas e cabo-verdianas reforcem a cooperação bilateral, a fim de contribuírem para a criação do emprego e crescimento económico.

Ana Paredes Pietro referiu, ainda, que o Reino da Espanha está empenhado no aprofundamento destas “relações estratégicas”, de modo a ajudar Cabo Verde na execução dos Objectivos da Agenda’2030, sobretudo nos capítulos da igualdade do género, do crescimento económico, da criação de empregos de entre outras áreas.

Enquanto isto, Saad Ali Almuhannadi manifestou toda a sua “honra” por ter apresentado ao Chefe de Estado de Cabo Verde as cartas que o acreditam como embaixador do Estado do Qatar, e disse que a audiência com José Maria Neves permitiu-lhe inteirar-se sobre o ponto de vista e auscultar o conselho do mais alto magistrado da Nação para reforçar as relações bilaterais entre os dois países amigos”.

Por sua vez, a nova embaixadora do Grão-Ducado do Luxemburgo, manifestou a sua satisfação por ter sido escolhida como a nova emissária deste país europeu em Cabo Verde, alegando que a cooperação estrutural entre os dois estados já lá vai em 30 anos, marcados por resultados concretos, visando o desenvolvimento do arquipélago.

Martine Schommer revelou que a sua ideia passa por reforçar essa cooperação, particularmente nos sectores do clima, da água, da energia e de continuar a trabalhar para o desenvolvimento e emprego, assim como nos domínios da defesa e da cultura.

Afiançou que a sua equipa trabalha em sintonia com a agência de cooperação luxemburguesa, de modo que os projectos em curso tenham continuidade assegurada.